Запуск российского коллайдера NICA запланирован на 2020 год Первую установку запустят уже в 2017 году

Запуск базовой конфигурации российского коллайдера NICA запланирован на 2020 год. Об этом в понедельник сообщил директор Лаборатории физики высоких энергии Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Владимир Кекелидзе.

Кекелидзе заявил, что запуск первой установки коллайдера пройдет в конце текущего года. Он уверен, что если все пройдет удачно, то в следующем году Лаборатория получит первые физические результаты. Также директор отметил, что запуск базовой конфигурации устройства планируется на 2020 год, чтобы в 2021 году ученые уже могли использовать пучки частиц в опытах.

Напомним, NICA (Nuclotron-based Ion Collider Facility) – первый российский ускоритель частиц. Разрабатывается и используется на базе ОИЯИ. Лаборатория, в свою очередь, занимается изучением возможно состояния вещества, в котором пребывала Вселенная до Большого взрыва.