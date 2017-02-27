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27.02.17 / 12:16 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Состояние зеленых насаждений Петербурга оценят за 14,9 млн рублей

Заявки принимаются до 22 марта

Зелень Петербург

Фото АБН

На оценку экологического состояния зеленых насаждений Петербурга в 2017 году потратят 14,9 млн рублей. Соответствующий аукцион в понедельник опубликовал городской комитет по природопользованию.

Исполнителю нужно будет выполнить ряд работ. В частности, собрать данные о 2029 объектах зеленых насаждений общего пользования с составленными паспортами, оценить эко-состояние 1 тыс. участков, оценить приживаемость молодых посадок на 50 объектах. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 марта.

Напомним, ранее в Законодательном Собрании Петербурга предложили ежегодно пересматривать перечень городских скверов. Кроме того комитет имущественных отношений разработал поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования». Документ предусматривает появление зеленых насаждений местного значения.

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