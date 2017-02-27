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27.02.17 / 13:24 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

«ВТБ Страхование» и «СОГАЗ» застраховали ЗСД

Общая сумма ответственности составила более 170 млрд рублей

ЗСД застраховали«ВТБ Страхование» и «СОГАЗ» застраховали имущество, входящее в состав автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», а также риски убытков от перерыва в коммерческой деятельности. Об этом в понедельник сообщили в «СОГАЗе».

Общая сумма ответственности составила более 170 млрд рублей. Кроме того, более чем на 580 млн рублей застрахована ответственность эксплуатирующих дорогу организаций.

Добавим, в декабре компания «Магистраль северной столицы» (оператор Западного скоростного диаметра) сменила формальных акционеров. Среди держателей доли появились компании «ИИ Холдинг» (50%) и ООО «М строй эксперт» (41,5%). Первая контролируется группой ВТБ через «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» и «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би». Вторая — «Газпромбанком» через «УК ГПБ — Ресурсосберегающие технологии».

Напомним, центральный участок ЗСД в Петербурге открыли в декабре. Строительство объекта началось в 2005 году.

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