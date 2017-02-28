Менее 30 хостелов откроют в Петербурге к ЧМ-2018 Хотя правительство отобрало 41 помещение

Менее 30 хостелов откроют в Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом АБН рассказали в правительстве Петербурга во вторник.

Как отметили чиновники, хотя комитет по развитию туризма отобрал 41 помещение, инвесторы не намерены занимать все помещения. Хостелы преимущественно построят в Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском районах. В Смольном сообщили, что инвесторы опасаются, что новые объекты не будут пользоваться популярностью у туристов после завершения футбольного мундиаля.

Отметим, в Петербурге только один из десяти заявленных отелей заключил договор с ФИФА. По требованию размещением спортсменов должны заниматься площадки, на которых есть спортивные комплексы.

Более того, как сообщает «Федеральное агентство новостей», в списке оказались обанкротившиеся отели. Напомним, мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, Петербург примет полуфинал турнира.