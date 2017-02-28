Суд продлил арест братьев Ванчуговых по делу о мошенничестве на 3 млрд рублей До июня

В Петербурге суд продлил арест бывшего совладельца ГК «Город» Руслана Ванчугова и домашний арест председателя совета директоров ГК «Город» Максима Ванчугова. Об этом в суде сообщили во вторник.

«Санкт-Петербургский городской суд 27.02.2017 г. продлил меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста М.А. Ванчугову и Р.А. Ванчугову на срок до 01.06.2017 г», — сказано в сообщении. Братьев Ванчуговых арестовали 28 октября 2015 года.

Напомним, по версии следствия, Максим Ванчугов привлекал деньги участников долевого строительства для возведения жилых комплексов в Петербурге. Затем от имени ГК Город он и неустановленные лица якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей. Средства не были потрачены на строительство.

За 980 квартир дольщики внесли 2,9 млрд рублей. Судьба денег остается неизвестной. Во время следствия правоохранительные органы провели обыски в приемной брата обвиняемых — депутата Государственной думы от «Справедливой России» Романа Ванчугова.