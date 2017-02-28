Все новости

28.02.17 / 11:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд продлил арест братьев Ванчуговых по делу о мошенничестве на 3 млрд рублей

До июня

Фото: bn.ru ванчуговых

Фото: bn.ru

В Петербурге суд продлил арест бывшего совладельца ГК «Город» Руслана Ванчугова и домашний арест председателя совета директоров ГК «Город» Максима Ванчугова. Об этом в суде сообщили во вторник.

«Санкт-Петербургский городской суд 27.02.2017 г. продлил меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста М.А. Ванчугову и Р.А. Ванчугову на срок до 01.06.2017 г», — сказано в сообщении. Братьев Ванчуговых арестовали 28 октября 2015 года.

Напомним, по версии следствия, Максим Ванчугов привлекал деньги участников долевого строительства для возведения жилых комплексов в Петербурге. Затем от имени ГК Город он и неустановленные лица якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей. Средства не были потрачены на строительство.

За 980 квартир дольщики внесли 2,9 млрд рублей. Судьба денег остается неизвестной. Во время следствия правоохранительные органы провели обыски в приемной брата обвиняемых — депутата Государственной думы от «Справедливой России» Романа Ванчугова.

Метки: , , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017