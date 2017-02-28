Путин рассказал о возможном закрытии авиабазы в Киргизии Если Киргизия заявит, что ей больше не нужна помощь

Президент России Владимир Путин рассказал о причинах, по которым в Киргизии могут закрыть авиабазу Кант. Об этом президент России сказал на встрече с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым во вторник.

Путин сказал, что Россия готова закрыть авиабазу в тот же день, когда об этом попросит Киргизия. Он подчеркнул, что у России нет необходимости размещать в Киргизии воинский контингент. Кроме того, обратил внимание Атамбаева Путин, у России нет лишних бюджетных средств на содержание зарубежных авиабаз.

На переговорах с Атамбаевым Путин заявил, что президент Киргизии сделал многое для развития отношений с Россией. Отношения между Россией и Киргизией – это уровень стратегического партнерства, заявил президент России. На переговорах стороны заключили два соглашения – об оказании содействия Киргизии для присоединения к ЕврАзЭС и о совместной борьбе с инфекционными заболеваниями.