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28.02.17 / 15:28 Новости / Россия и мир / Финансы

«Азбука вкуса» объявила о ребрендинге супермаркетов Spar

Они сменят название на «АВ Маркет»

азбука вкуса

Фото arendator.ruspar

«Азбука вкуса» объявила о ребрендинге супермаркетов Spar подмосковных супермаркетов SPAR, находящихся под управлением компании. Об этом в «Азбуке вкуса» сообщили во вторник.

Магазины обновят розничную концепцию и сменят название на «АВ Маркет». Процесс смены названия затронет шесть торговых точек, расположенных в городах Воскресенск, Дмитров, Жуковский и Раменское, и закончится весной этого года.

Отметим, во всех «АВ Маркет» с 8:00 до 14:00 будет действовать 10% скидка для пенсионеров. «Азбука Вкуса» приобрела ряд мазинов Spar в Подмосковье в 2014 году. Компания планировала провести ребрендинг в 2015 году. Однако позже отложила эти планы.

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