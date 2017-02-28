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28.02.17 / 14:02 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

За чертой бедности живет больше 70 тыс. петербуржцев

По официальным данным

Бедность Доход более чем 70 тыс. петербуржцев по итогам 2016 года оказался ниже прожиточного минимума. Об этом во вторник рассказал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, передает корреспондент АБН.

При этом, по словам чиновника, идея о введении продовольственных карт для Петербурга неактуальна.

«Есть и другие категории граждан, которые нуждаются в поддержке, в том числе продовольственной. Но для Петербурга и Москвы это нехарактерная проблема, скорее она актуальна для сельской местности», — сказал Ржаненков.

Чиновник признался, что к возможному появлению продуктовых карт в России относится негативно. «Не вижу тут никакого интереса, кроме определенного коммерческого интереса магазинов», — пояснил председатель комитета по соцполитике.

Отметим, в прошлом году число россиян, оказавшихся за чертой бедности, превысило 19 млн человек. Это на 3 млн больше, чем в 2015 году. Ранее Минпромторг предложил ввести в России систему продуктовых карточек для малоимущих граждан. В список вошли мясо, рыба, фрукты, овощи, молочные продукты, соль, вода и другие товары.

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