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28.02.17 / 14:47 Новости / Россия и мир

Беспилотник из «Смерча» сможет вести разведку 20 минут с высоты 500 метров

«Смерч» - это система залпового огня

Беспилотник в ракете для системы залпового огня «Смерч» сможет вести разведку на протяжении 20 минут и с высоты 500 метров. Об этом во вторник сообщили в «Ростехе».

Площадь работы беспилотников составит до 25 кв. км. Максимальная дальность стрельбы =- 90 км.

О «Смерче» в «Ростехе» сообщили во вторник. Госкорпорация уже провела технологические работы. Беспилотник будет вылетать из ракеты на парашюте, после чего собирать информацию и передавать ее. «Смерч» может вести огонь на дальность от 20 до 90 км.

По материалам: interfax.ru
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