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28.02.17 / 13:20 Новости / Россия и мир / Финансы

FAW начала производство Besturn X80 в Калининграде

Продажи стартуют в апреле

Besturn X80Китайская автомобильная корпорация FAW начала производство нового кроссовера Besturn X80 в Калининграде. Об этом в компании сообщили во вторник.

Продажи кроссовера начнутся в начале апреля этого года. Цену на автомобиль объявят ближе к старту продаж.

Отметим,в 2018 году компания планирует производить и продавать на территории России две-три модели FAW. Кроме этого, корпорация намерена расширять дилерскую сеть. В настоящее время она насчитывает чуть больше десяти дилерских центров.

Добавим, FAW — старейшая автомобилестроительная компания в Китае. Она производит и реализует несколько миллионов легковых и грузовых автомобилей в год.

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