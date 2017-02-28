FAW начала производство Besturn X80 в Калининграде Продажи стартуют в апреле

Китайская автомобильная корпорация FAW начала производство нового кроссовера Besturn X80 в Калининграде. Об этом в компании сообщили во вторник.

Продажи кроссовера начнутся в начале апреля этого года. Цену на автомобиль объявят ближе к старту продаж.

Отметим,в 2018 году компания планирует производить и продавать на территории России две-три модели FAW. Кроме этого, корпорация намерена расширять дилерскую сеть. В настоящее время она насчитывает чуть больше десяти дилерских центров.

Добавим, FAW — старейшая автомобилестроительная компания в Китае. Она производит и реализует несколько миллионов легковых и грузовых автомобилей в год.