Совет Европы и Европарламент согласовали безвиз для Украины Для граждан Украины, сроком до 90 дней в течение 180 дней

Представители Совета Европы и Европарламента (ЕП) неформально договорились о введении безвизового режима для граждан Украины. Об этом во вторник сообщили в Европарламенте.

Ожидается, что когда изменения вступят в силу, граждане Украины смогут въезжать в Евросоюз сроком до 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим предусматривает деловые, семейные или туристические поездки.

В ведомстве уточнили, что безвизовый режим не распространяется на Великобританию и Ирландию. Соглашение должно быть одобрено профильным комитетом ЕП, Европарламентом в целом и Советом ЕС. Ранее Совет ЕС согласился с механизмом приостановки безвизового режима с третьими странами. В начале 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина может получить безвиз этим летом.