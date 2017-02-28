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28.02.17 / 23:10 Новости / Политика / Россия и мир

Совет Европы и Европарламент согласовали безвиз для Украины

Для граждан Украины, сроком до 90 дней в течение 180 дней

украинаПредставители Совета Европы и Европарламента (ЕП) неформально договорились о введении безвизового режима для граждан Украины. Об этом во вторник сообщили в Европарламенте.

Ожидается, что когда изменения вступят в силу, граждане Украины смогут въезжать в Евросоюз сроком до 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим предусматривает деловые, семейные или туристические поездки.

В ведомстве уточнили, что безвизовый режим не распространяется на Великобританию и Ирландию. Соглашение должно быть одобрено профильным комитетом ЕП, Европарламентом в целом и Советом ЕС. Ранее Совет ЕС согласился с механизмом приостановки безвизового режима с третьими странами. В начале 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина может получить безвиз этим летом.

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