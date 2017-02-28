Центр по примирению за сутки оказал помощь 2320 жителям Сирии Масса гуманитарных грузов 5,74 тонны

Центр по примирению за сутки оказал помощь 2320 жителям Сирии. Об этом во вторник сообщило Минобороны РФ.

Гуманитарные акции проводились в городе Алеппо, в том числе в двух школах. Жители шести районов города получили 940 кг хлеба и 4,8 тонны бутилированной питьевой воды. Суммарная масса гуманитарных грузов составила 5,74 тонны. Помощь получили 2320 жителей Сирии.

Напомним, Центр по примирению САР работает с 2016 года. Каждый день сотрудники Центра доставляют несколько тонн гуманитарных грузов, оказывают различную помощь жителям региона. Ежедневный бюллетень с результатами работы публикуется на сайте Министерства обороны РФ.