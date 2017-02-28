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28.02.17 / 05:45 Новости / Общество / Россия и мир

Центр по примирению за сутки оказал помощь 2320 жителям Сирии

Масса гуманитарных грузов 5,74 тонны

Фото: defence.ru

Фото: defence.ru

Центр по примирению за сутки оказал помощь 2320 жителям Сирии. Об этом во вторник сообщило Минобороны РФ.

Гуманитарные акции проводились в городе Алеппо, в том числе в двух школах. Жители шести районов города получили 940 кг хлеба и 4,8 тонны бутилированной питьевой воды. Суммарная масса гуманитарных грузов составила 5,74 тонны. Помощь получили 2320 жителей Сирии.

Напомним, Центр по примирению САР работает с 2016 года. Каждый день сотрудники Центра доставляют несколько тонн гуманитарных грузов, оказывают различную помощь жителям региона. Ежедневный бюллетень с результатами работы публикуется на сайте Министерства обороны РФ.

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