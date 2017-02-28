Центр по примирению за сутки оказал помощь 2320 жителям Сирии. Об этом во вторник сообщило Минобороны РФ.
Гуманитарные акции проводились в городе Алеппо, в том числе в двух школах. Жители шести районов города получили 940 кг хлеба и 4,8 тонны бутилированной питьевой воды. Суммарная масса гуманитарных грузов составила 5,74 тонны. Помощь получили 2320 жителей Сирии.
Напомним, Центр по примирению САР работает с 2016 года. Каждый день сотрудники Центра доставляют несколько тонн гуманитарных грузов, оказывают различную помощь жителям региона. Ежедневный бюллетень с результатами работы публикуется на сайте Министерства обороны РФ.