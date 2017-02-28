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28.02.17 / 17:05 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Смольном вернутся к «повисшему» в ЗакСе законопроекту о жилищной поддержке детей-сирот

«Детально изучим», - сказал Ржаненков

Дети-сиротыКомитет по социальной политике вернется к изучению законопроекта, упрощающего выдачу жилья выпускникам детских домов, который был внесен в ЗакС больше года назад. Об этом во вторник в ответ на вопрос АБН сообщил председатель комитета Александр Ржаненков.

«Я готов вернуться к этому законопроекту и детально изучить его. Если он не нарушает ничьих прав, он будет обязательно поддержан», — отметил Ржаненков. Он добавил, что социальные законопроекты не всегда проходят так быстро, как хотелось бы из-за возможного возникновения «социальной напряженности».

«Если мы рассматриваем одну льготную категорию и создаем для нее преференции, то о таких правах заявляют и другие. Все проекты мы изучаем и в зависимости от возможностей бюджета поддерживаем или не поддерживаем их», — пояснил чиновник.

Отметим, речь идет о законопроекте депутата МО «Морские ворота» Сергея Виниченко, разработанном совместно с аппаратом городского уполномоченного по правам ребенка. Документ не был вынесен на рассмотрение ЗакСа, так как его «зарубила» парламентская комиссия по соцполитике. Ее возглавляет депутат от «Единой России» Елена Киселева. Добавим, во вторник Александр Ржаненков заявил журналистам, что в Петербурге нет серьезных проблем в социальной сфере.

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