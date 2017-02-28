ФАС признала незаконными торги на строительство трамвайной ветки к ЧМ-2018 в Самаре Из-за ошибок в заявке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала незаконным аукцион на строительство трамвайной ветки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре. Об этом сообщили в ФАС во вторник.

В ведомстве отметили, что заявка единственного участника закупки ООО «Волгаинжинирингспецтранс» была составлена с нарушениями требований заказчика. При этом другому участнику закупки ООО «ВТС Метро» отказали в доступе к участию в торгах по схожим основаниям. ФАС обязала аукционную комиссию заново рассмотреть поданные заявки.

Трамвайную линию в Самаре планировали построить от Ташкентской улицы до стадиона, который возводят к ЧМ-2018. Торги были объявлены в ноябре прошлого года. Цена контракта составляла 841,2 млн рублей, однако позднее стоимость была снижена до 741,1 млн рублей. В феврале торги признали несостоявшимися, а контракт заключили с «Волгаинжинирингспецтрансом».