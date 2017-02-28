«Газпром» в 2017 году будет экспортировать газ по $180-190 за тысячу кубометров Компания планирует удерживать до 35% европейского рынка

«Газпром» в 2017 году будет экспортировать газ по $180-190 за тысячу кубометров. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

По словам Медведева, «Газпром» установил диапазон экспортных цен на 2017 год в районе $180-190 за тысячу кубических метров. В минувшем году цена составляла $167 за тот же объем. Компания в 2016 году экспортировала 179,3 млрд кубических метров газа, что является рекордным результатом.

Медведев добавил, что в 2016 году «Газпром» занимал 34% европейского рынка газа. В планах корпорации удерживать долю до 35% до 2025 года.

Напомним, ранее сообщали о разработке Министерством экономического развития плана по предоставлению скидок для крупных потребителей компании. Также «Газпром» подписал контракт на строительство второй ветви «Турецкого потока».