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28.02.17 / 17:19 Новости / Россия и мир

«Газпром» планирует вложить 100 млрд рублей в газификацию Киргизии

Уровень газификации республики, как ожидается, повысится до 60%.

молдавия газпромРоссийская компания «Газпром» намерена вложить в газификацию Киргизии 100 млрд рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во вторник.

Программа газификации Киргизии рассчитана до 2030 года. Уровень газификации республики, как ожидается, повысится с 22% до 60%.

Напомним, ранее министерство финансов Киргизии сообщило о том, что госдолг республики достиг $4,075 млрд. Из них $310 млн — внутренний долг. В 2016 году на погашение госдолга потратили около $299 млн. Это на 44% больше, чем в 2015 году.

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