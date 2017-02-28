Новый глава «Почты России» станет известен до 1 мая – СМИ Рассматривают шестерых кандидатов

Нового главу «Почты России» назовут 1 мая. Об этом во вторник передает «ТАСС» со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.

По словам источника, министерство рассматривает шестерых кандидатов. Среди них и нынешний гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнова. Срок его полномочий истекает в июне.

Добавим, накануне российский вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство не обсуждало планы досрочного прекращения полномочий Страшнова. По мнению Дворковича, при Страшове «Почта России» улучшила свою работу. Страшнов возглавляет ФГУП с 2013 года.