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28.02.17 / 17:08 Новости / Общество / Россия и мир

Google предложила ФАС заключить мировое соглашение

Условия пока неизвестны

Google предложила ФАС

Фото: dallasnews.com

Google обратилась в Федеральную антимонопольную службу с предложением о мировом соглашении. Об этом во вторник рассказала замначальника правового управления ФАС Лариса Вовкивская.

Условия соглашения стороны пока не обсуждали. Google направила обращение накануне.

Напомним, в 2015 году ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции. Ведомство предписало американской компании устранить все нарушения, однако предписание выполнено не полностью. ФАС и Google уже судились из-за штрафа в 438 млн рублей, назначенного регулятором. Кроме того, Google оспаривает штрафы в размере 1 млн рублей, которые были выписаны компании за неисполнение предписаний в срок.

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