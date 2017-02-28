Apple купит экраны у Samsung для нового iPhone Изогнутые OLED-экраны

Apple создаст новый iPhone совместно с Samsung. Об этом во вторник рассказали источники, близкие к компании.

Как стало известно The Wall Street Journal, Apple планирует выпустить смартфон с изогнутым OLED-экраном. Единственной компанией, использующей эту технологию, является Samsung.

Издание сообщает, что американская компания заключила сделку с Samsung на $11,4 млрд. Samsung должен будет поставить компании 160 млн дисплеев. По словам источников, около 80% дисплеев для новых iPhone будут созданы Samsung. В настоящий момент корейский производитель выпускает Samsung Galaxy S7 Edge, оснащенные такими экранами.