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28.02.17 / 12:57 Новости / Общество / Россия и мир

Apple купит экраны у Samsung для нового iPhone

Изогнутые OLED-экраны

iphone samsungApple создаст новый iPhone совместно с Samsung. Об этом во вторник рассказали источники, близкие к компании.

Как стало известно The Wall Street Journal, Apple планирует выпустить смартфон с изогнутым OLED-экраном. Единственной компанией, использующей эту технологию, является Samsung.

Издание сообщает, что американская компания заключила сделку с Samsung на $11,4 млрд. Samsung должен будет поставить компании 160 млн дисплеев. По словам источников, около 80% дисплеев для новых iPhone будут созданы Samsung. В настоящий момент корейский производитель выпускает Samsung Galaxy S7 Edge, оснащенные такими экранами.

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