Минстрой ждет ипотечные ставки ниже 10% к концу 2017 года При сохранении благоприятной экономической ситуации

Минстрой России ждет ипотечные ставки ниже 10% к концу 2017 года. Об этом в понедельник заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Михаил Мень заявил, что экономика развивается в стабильном позитивном ключе. В связи с этим он допустил снижение ипотечной ставки Центробанком до однозначного числа к концу 2017 года. Также министр добавил, что Минстрой ожидает снижения процентной и ключевой ставок от ЦБ.

Мень подчеркнул, что пока слишком малое количество банков участвуют в ипотечном кредитовании. По словам министра, основной пакет принадлежит Сбербанку, ВТБ и еще нескольким банкам. Он выразил надежду, что конкуренции будет больше и это даст толчок к дальнейшему снижению ставок. Также Михаил Мень считает, что цены на жилье в ближайшее время не изменятся.

Напомним, феврале Сбербанк понизил процентную ставку по ипотеке до 10,9%. Затем проценты понизил ВТБ. Центробанк РФ 3 февраля принял решение оставить ключевую ставку на уровне 10% годовых.