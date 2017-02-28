Пенсионеры, Путин и «Полушка». Итоги вторника

«Полушка» купила сеть магазинов «Лукошко», в правительстве сообщили о намерении обнулить НДС для реэкспорта, у Зои Световой прошли обыски, Путин заявил о возможном закрытии авиабазы в Киргизии, а Минтруд предложил проиндексировать пенсии. Таким стал вторник.

«Полушка» купила сеть магазинов «Лукошко». Девять магазинов последней в Петербурге будут переформатированы в «Полушку» и «Лайм», принадлежащие ООО «Любавушка Ритейл Груп». Сумма сделки не разглашается.

Правительство России намерено обнулить ставку налога на добавленную стоимость для предприятий, занимающихся реэкспортом. Мера коснется предприятий, которые производят продукцию в России в режиме переработки. В частности, речь идет о компаниях Mars и Volkswagen.

В квартире правозащитницы Зои Световой прошли обыски. Следственные мероприятия прошли в рамках дела ЮКОСа и «Открытой России». Позднее в Следственном комитете сообщили, что обыски не связаны с профессиональной деятельность Зои Световой.

Президент России Владимир Путин заявил о возможном закрытии авиабазы Кант в Киргизии. По словам президента, РФ готова закрыть авиабазу в тот же день, когда Киргизия попросит об этом. Он также подчеркнул, что у России нет лишних средств на содержание авиабаз за рубежом.

Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 1,5% с 1 апреля. Индексация, как отметили в ведомстве, пройдет «с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера». Это, ожидают в Минтруде, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения 3,9 млн человек.