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28.02.17 / 11:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Иванов предложил соединить Сахалин с материком тоннелем

Сомневается в строительстве моста до японского Хоккайдо

Сахалинская областьСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что нужно построить тоннель от Сахалина к материковой части России. Такое мнение он выразил во вторник в ходе Инвестфорума в Сочи.

По словам Иванова, строить мост от Сахалина до японского Хоккайдо нецелесообразно. Более реалистичным, по словам спецпредставителя президента, выглядит проект по строительству тоннеля. Однако все зависит от экономической целесообразности, а остров сначала нужно соединить с материковой частью России.

Отметим, во время встречи президентов России Владимира Путина и Японии Синдзо Абэ речь шла о строительстве 40-километрового моста. Он должен соединить Сахалин и Хоккайдо. Стороны также обсуждали многочисленные идеи развития инфраструктуры двух стран.

По материалам: tass.ru
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