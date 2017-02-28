Иванов предложил соединить Сахалин с материком тоннелем Сомневается в строительстве моста до японского Хоккайдо

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что нужно построить тоннель от Сахалина к материковой части России. Такое мнение он выразил во вторник в ходе Инвестфорума в Сочи.

По словам Иванова, строить мост от Сахалина до японского Хоккайдо нецелесообразно. Более реалистичным, по словам спецпредставителя президента, выглядит проект по строительству тоннеля. Однако все зависит от экономической целесообразности, а остров сначала нужно соединить с материковой частью России.

Отметим, во время встречи президентов России Владимира Путина и Японии Синдзо Абэ речь шла о строительстве 40-километрового моста. Он должен соединить Сахалин и Хоккайдо. Стороны также обсуждали многочисленные идеи развития инфраструктуры двух стран.