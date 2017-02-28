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28.02.17 / 14:56 Новости / Россия и мир / Спорт

Источник: Каррера может стать тренером «Ювентуса» по окончании сезона

Если «старую сеньору» покинет Массимилиано Аллегри

КаррераГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера может занять пост главного тренера итальянского «Ювентуса» после завершения футбольного сезона 2016—2017 года. Об этом АБН рассказал источник, близкий к руководству московского клуба.

Наставник красно-белых может перебраться в Турин, если итальянскую команду покинет Массимилиано Аллегри. Помимо тренера «Спартака» в шорт-лист «Ювентуса» попали Роберто Манчини, Леонарду Жардим, ныне возглавляющий французский «Монако», и Фабио Гроссо, тренер молодежной команды черно-белых.

Отметим, Каррера перешел в «Спартак» после Евро-2016. В московском клубе итальянский специалист стал помощником Дмитрия Аленичева, а после вылета команды из Лиги Европы занял должность исполняющего обязанности главного тренера. Дебют Карреры на тренерском мостике состоялся 21 августа, когда «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:0. В текущем чемпионате красно-белые под руководством итальянца занимают первую строчку, на пять очков опережая петербургский «Зенит».

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