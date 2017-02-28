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28.02.17 / 18:05 Новости / Россия и мир

Резервный фонд и ФНБ сохранятся на ближайшие три года — Кудрин

И могут вырасти

Алексей Кудрин ПМЭФ-2015Фонд национального благосостояния (ФНБ) и резервный фонд России сохранятся на нынешнем уровне в ближайшие три года. Такое заявление сделал во вторник лава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Сейчас Фонд национального благосостояния пока активно тратиться не будет, потому что правительству нужен резерв на случай серьезных падений цен на нефть или каких-то новых проектов. И Резервный фонд тоже, благодаря цене на нефть. Цена на нефть вышла на этот уровень и у нас есть понимание, что Резервный фонд как минимум сохранится, а может быть, даже вырастет», — заявил он.

Напомним, о том, что резервный фонд может пополнится в текущем году ранее говорил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это может произойти во второй половине года. До этого в ведомстве говорили о том, что фонд может быть исчерпан в текущем году.

По материалам: tass.ru
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