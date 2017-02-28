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28.02.17 / 15:55 Новости / Россия и мир / Финансы

Кудрин увидел в приватизации «Роснефти» имиджевые риски для России

Отказался считать ее прозрачной

Кудрин "Роснефть" риски

Фото АБН

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин увидел в приватизации «Роснефти» имиджевые риски для России. Об этом он заявил во вторник.

Кудрин сказал, что эта сделка была непрозрачной. «Многие инвесторы задаются вопросом, кто несет риски по этой сделке», — сообщил Кудрин в интервью РБК.

Напомним, 19,5% акций «Роснефти» в декабре 2016 года ушли консорциуму Glencore и катарского государственного инвестфонда. Стоимость сделки составила 10,2 млрд евро. Деньги поступили в бюджет в декабре, однако об участии некоторых банков стало известно только в январе 2017 года. Приватизированный пакет «Роснефти» принадлежит компании QHG Oil Ventures, которую контролируют покупатели через цепочку как минимум из пяти компаний.

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