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28.02.17 / 14:46 Новости / Общество / Россия и мир

Проезд на МЦК в будет бесплатным для владельцев Mastercard с Samsung Pay

В выходные дни с 1 марта по 30 апреля

Mastercard мцкПассажиры Московского центрального кольца (МЦК), оплачивающие проезд с помощью платежного сервиса Samsung Pay картами MasterCard, смогут бесплатно пользоваться МЦК в марте и апреле. Об этом во вторник сообщили в компании MasterCard.

При оплате проезда Mastercard с Samsung Pay пользователи смогут бесплатно пользоваться МЦК в выходные дни с 1 марта по 30 апреля, включая 8 марта. Сумма за проезд, оплаченная Samsung Pay с Mastercard, будет возвращаться на карту клиента в течение 10 минут после списания.

Отметим, подарок пассажирам подготовили Московский метрополитен, Samsung Electronics и Mastercard. Оплатить проезд на МЦК банковскими картами можно во всех кассах, автоматах по продаже билетов, а также на турникетах.

Напомним, Московское центральное кольцо объединяет линии метро с пригородными железнодорожными направлениями. Его открыли осенью прошлого года.

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