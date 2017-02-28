МЧС России отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью Это 61-ая колонна с гуманитарной помощью с 2014 года

МЧС России отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью. Ведомство сообщило об этом во вторник.

Министерство отправило колонну из 25 машин, перевозящих около 300 тонн гуманитарных грузов. Среди них преимущественно детские продуктовые пакеты: молочные смеси, каши, соки, фруктовые, овощные и мясные пюре. Колонна отправилась из Донского спасательного центра МЧС, где технику осмотрели, заправили и заменили необходимые материалы. Отметим, что это 61-ая по счета колонна, доставляющая гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Напомним, российское МЧС оказывает помощь Донбассу с 2014 года. С тех пор в конфликтный регион доставили более 66 тыс. тонн гуманитарной помощи.