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28.02.17 / 13:52 Новости / Политика / Россия и мир

Медведев раскритиковал бюджетную политику регионов

Но только некоторых

Медведев раскритиковал

Коллаж АБН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за бюджетную политику, проводимую в регионах. Это произошло во вторник на встрече по вопросам межбюджетной политики.

Медведев заявил, что некоторые субъекты не выполняют федеральные обязательства. Одновременно с этим они возлагают на себя региональные обязательства и «финансируют их с удовольствием», сказал премьер.

Об этом Медведев узнал по результатам инвентаризации расходов региона. Отметим, глава правительства направил критику только против некоторых глав регионов.

В 2016 году дефицит региональных бюджетов уменьшился. В 2015 году он составлял 170 млрд рублей, а в 2016 году – 12,5 млрд рублей. Для решения долговой проблемы правительство намерено потратить 200 млрд рублей в 2017 году. Всего на выравнивание бюджетов потратят 600 млрд рублей.

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