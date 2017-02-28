«Мегафон» протестировал аппаратную для стадиона на Крестовском В компании утверждают, что она могла бы обслужить целый город

Компания «МегаФон» провела тестирование системы телекоммуникаций, которой она оборудовала стадион на Крестовском острове. Об этом пишет во вторник портал Санкт-Петербург.ру со ссылкой на директора компании по инфраструктуре Северо-Западного филиала Алексея Титова.

Титов сказал, что специалисты уже проверили систему во время мероприятия и «выявили перекрытие зон». По его словам, неисправности будут устранены к Кубку конфедераций и Чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Эта система может обслужить город: мы сравнивали «Зенит-арену» со Всеволожском, где живет 68 тыс. человек», — пояснил изданию Титов. Он заверил, что инфраструктура рассчитана под климатические условия города.

Напомним, накануне инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФа) завершила проверку стадиона. Директор департамента федерации по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил удовлетворение проделанной работой, но признал, что некоторые детали на стадионе нуждаются в доработке.

На стадионе уже прошли два мероприятие. Концертная программа «Первый посетитель» состоялась 11 февраля. Позднее, 22 февраля, там прошел фестиваль «Радио Зенит».