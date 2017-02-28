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28.02.17 / 18:59 Новости / Петербург и Ленобласть

«Мегафон» протестировал аппаратную для стадиона на Крестовском

В компании утверждают, что она могла бы обслужить целый город

ФК «Зенит» мегафон

Фото АБН

Компания «МегаФон» провела тестирование системы телекоммуникаций, которой она оборудовала стадион на Крестовском острове. Об этом пишет во вторник портал Санкт-Петербург.ру со ссылкой на директора компании по инфраструктуре Северо-Западного филиала Алексея Титова.

Титов сказал, что специалисты уже проверили систему во время мероприятия и «выявили перекрытие зон». По его словам, неисправности будут устранены к Кубку конфедераций и Чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Эта система может обслужить город: мы сравнивали «Зенит-арену» со Всеволожском, где живет 68 тыс. человек», — пояснил изданию Титов. Он заверил, что инфраструктура рассчитана под климатические условия города.

Напомним, накануне инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФа) завершила проверку стадиона. Директор департамента федерации по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил удовлетворение проделанной работой, но признал, что некоторые детали на стадионе нуждаются в доработке.

На стадионе уже прошли два мероприятие. Концертная программа «Первый посетитель» состоялась 11 февраля. Позднее, 22 февраля, там прошел фестиваль «Радио Зенит».

 

 

По материалам: saint-petersburg.ru
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