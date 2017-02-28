Все новости

28.02.17 / 21:55 Новости / Россия и мир

Meizu представила технологию быстрой зарядки Super mCharge

Полная зарядка смартфона за 20 минут

MeizuКомпания Meizu представила новую технологию быстрой зарядки аккумулятора Super mCharge. Презентация состоялась на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне во вторник.

Новая технология позволяет полностью зарядить смартфон Meizu с аккумулятором емкостью 3000 мАч за 20 минут. Кроме того, по данным компании, Super mCharge безопаснее прежних версий.

В каких именно смартфонах будет использована технология не уточняется. Компания Meizu – международный производитель смартфонов. Она создана в 2008 году в Китае. В настоящее время компания входит в десятку лидеров – производителей цифровых электронных устройств страны.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017