Meizu представила технологию быстрой зарядки Super mCharge Полная зарядка смартфона за 20 минут

Компания Meizu представила новую технологию быстрой зарядки аккумулятора Super mCharge. Презентация состоялась на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне во вторник.

Новая технология позволяет полностью зарядить смартфон Meizu с аккумулятором емкостью 3000 мАч за 20 минут. Кроме того, по данным компании, Super mCharge безопаснее прежних версий.

В каких именно смартфонах будет использована технология не уточняется. Компания Meizu – международный производитель смартфонов. Она создана в 2008 году в Китае. В настоящее время компания входит в десятку лидеров – производителей цифровых электронных устройств страны.