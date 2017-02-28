Meizu представила технологию быстрой зарядки Super mCharge

Компания Meizu представила новую технологию быстрой зарядки аккумулятора Super mCharge. Презентация состоялась на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне во вторник.
Новая технология позволяет полностью зарядить смартфон Meizu с аккумулятором емкостью 3000 мАч за 20 минут. Кроме того, по данным компании, Super mCharge безопаснее прежних версий.
В каких именно смартфонах будет использована технология не уточняется. Компания Meizu – международный производитель смартфонов. Она создана в 2008 году в Китае. В настоящее время компания входит в десятку лидеров – производителей цифровых электронных устройств страны.
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