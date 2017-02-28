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28.02.17 / 12:06 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В автоматах для продажи проездных в метрополитене появятся новые языки

Для туристов, которые приедут смотреть футбольные матчи

Фото АБН В автоматах для продажи проездных в метрополитене появятся новые языки

Фото АБН

Интерфейс автоматов для продаж и пополнения проездных билетов метрополитена к 2018 году переведут на несколько языков. Об этом в ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили во вторник.

В автоматы будут добавлены немецкий, французский, испанский и китайский языки. Интерфейс будет обновлен в виду ожидаемого наплыва иностранных туристов, которые приедут в Петербург на матчи Кубка конфедераций в 2017 и матчи Чемпионата мира в 2018 году.

В течение нескольких месяцев обновление интерфейса системы будет работать в тестовом режиме. Ожидается, что к 2018 году сервис полноценно запустят.

Добавим, в настоящее время автоматами могут пользоваться русскоязычные и англоязычные пассажиры. Как заявлял 22 февраля председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, 30 апреля 2018 года в Петербург введут в эксплуатацию станцию метро «Новокрестовская». Власти обещали горожанам достроить станцию к началу Чемпионата мира.

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