Минэкономразвития прорабатывает проект предоставления скидок «Газпромом» Для всех потребителей, кроме населения

Минэкономразвития прорабатывает проект предоставления скидок «Газпромом». Об это в понедельник сообщил замминистра экономического развития Николай Подгузов на инвестиционном форуме в Сочи.

По словам Подгузова, скидка может составить 5%. Такие условия замминистра предложил рассмотреть для всех потребителей, кроме населения. Подгузов предложил начать с крупных клиентов, которые потребляют от 100 млн кубометров в год. По результатам работы скидочной системы предполагается рассматривать возможность введения скидок для остальных категорий потребителей.

Напомним, «Газпром» крупнейший поставщик газа в России и Европе. Ранее компания подписала контракт на прокладку «Турецкого потока». Это поможет существенно увеличить экспорт газа.