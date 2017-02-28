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28.02.17 / 04:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэкономразвития прорабатывает проект предоставления скидок «Газпромом»

Для всех потребителей, кроме населения

Фото АБН

Фото АБН

Минэкономразвития прорабатывает проект предоставления скидок «Газпромом». Об это в понедельник сообщил замминистра экономического развития Николай Подгузов на инвестиционном форуме в Сочи.

По словам Подгузова, скидка может составить 5%. Такие условия замминистра предложил рассмотреть для всех потребителей, кроме населения. Подгузов предложил начать с крупных клиентов, которые потребляют от 100 млн кубометров в год. По результатам работы скидочной системы предполагается рассматривать возможность введения скидок для остальных категорий потребителей.

Напомним, «Газпром» крупнейший поставщик газа в России и Европе. Ранее компания подписала контракт на прокладку «Турецкого потока». Это поможет существенно увеличить экспорт газа.

По материалам: ria.ru
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