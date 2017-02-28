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28.02.17 / 11:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Минпромторг поддержит производящих детские товары женщин

Выделит 1,5 млрд рублей

Фото: slovomame.ru

Фото: slovomame.ru

Минпромторг намерен поддержать российских женщин, которые занимаются бизнесом по производству детских и реабилитационных товаров. Об этом во вторник в ходе Инвестиционного форума в Сочи сообщила замглавы министерства Гульназ Кадырова.

«Мы готовы поддержать женщин-предпринимательниц в сфере детской и реабилитационной промышленности, данные сферы для них идеально подходят. Более того, ниши сегодня не занятые», — сказала Кадырова.

На производство детских товаров Минпромторг готов выделить около 1,5 млрд рублей. Бизнес в сфере реабилитации сможет получить около 1,7 млрд рублей от министерства.

Отметим, в конце прошлого года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила создать отдельные кредитные программы для женщин из сектора малого и среднего бизнеса. Развитием программ занимается Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

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