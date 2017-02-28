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28.02.17 / 19:00 Новости / Россия и мир

Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 1,5%

Это повысит уровень пенсионного обеспечения 3,9 млн человек, считают в ведомстве

Фото: коллаж АБН

Фото: коллаж АБН

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило проиндексировать социальные пенсии на 1,5% с 1 апреля текущего года. Информация об этом была во вторник опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Индексацию предлагается провести «с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера» за 2016 год. Это, как считает в Минтруде, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения 3,9 млн человек.

Напомним, ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что реальные пенсии россиян в текущем году вырастут на 2,1%. По его словам, это связано, в том числе, с единовременной выплатой пенсионерам 5 тыс. рублей в январе.

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