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28.02.17 / 14:16 Новости / Россия и мир / Экономика

Стоимость строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань составит 1,3 трлн рублей

Большую часть может оплатить Китай

Московская железная дорогаСтоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью оценивается в 1,26 млрд рублей. Об этом во вторник заявил первый вице-президент «Российских железных дорог» Александр Мишарин.

Большую часть проекта могут профинансировать китайские партнеры, отметил Мишарин. Этот участок дороги в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали от Москвы до Пекина, строительство которой оценивается в 7 трлн рублей. Также ВСМ может стать частью проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с Ближним Востоком и Европой.

Китай готов выделить 400 млрд рублей в кредит на 20 лет. Еще более 100 млрд рублей в качестве взноса в уставный капитал проектной компании.

Отметим, ранее строительство высокоскоростной магистрали между Казанью и Москвой оценивался в 1,06 трлн рублей. Проект предлагал профинансировать консорциум «Немецкая инициатива» (в него входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие). Он готов вложить 2,7 млрд евро и привлечь еще 800 млн евро.

По материалам: tass.ru

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