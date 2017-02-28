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28.02.17 / 15:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Строительство моста через Шексну в Череповце начнется в 2018 году

Обойдется в 15 млрд рублей

Фото АБН

Фото АБН

Строительство второго моста через реку Шексну в Череповце начнется в 2018 году. Об этом во вторник сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Инвестиционном форуме в Сочи.

В настоящее время идет разработка финансовой модели проекта. После этого документы направят в министерство транспорта, которое решит, по какой модели будет строиться мост. Начало строительных работ планируется на 2018 год.

Инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд рублей. Из них 25% выделят из областного бюджета. Оставшиеся деньги перечислят из федерального бюджета и системы «Платон».

Отметим, Вологодская область также планирует построить объездную дорогу «Обход города Волга». Стоимость проекта составит 15 млрд рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Начало строительства запланировано на 2017 год. Все работы пройдут в течение трех лет.

По материалам: tass.ru
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