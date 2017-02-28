МТС запустит звонки по Wi-Fi в Петербурге до конца текущего года А также в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Владивостоке

До конца 2017 года МТС запустит в Петербурге технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling) и LTE (VoLTE). Об этом пишет во вторник «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента компании по стратегии и маркетингу Василь Лацанич.

В текущем году эта функция также будет запущена в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Владивостоке. Остальные регионы смогут воспользоваться услугой в 2018 году.

По словам Лацанича, функцию поддержат крупнейшие производители мобильных телефонов — Asus, Alcatel, HTC, Sony, ZTE, LeEco и Samung. Кроме того, в настоящее время оператор ведет переговоры с Apple об активации услуги Wi-Fi Calling на их устройствах.

Напомним, услуга Wi-Fi Calling стала доступна в ноябре 2016 года. Пока ею могут пользоваться только абоненты в Москве и Московской области.

Wi-Fi Calling позволяет говорить по телефону в помещениях со слабым сигналом сети — в подвалах, на цокольных этажах, в поездах дальнего следования и в метро. В роуминге абоненты могут оплачивать звонки по Wi-Fi по домашнему тарифу.