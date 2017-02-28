О Навальном не знают 53% россиян – опрос Из тех, кто знает об оппозиционере, голосовать за него не готовы 83%

О том, кто такой Алексей Навальный, не знают 53% россиян. Опрос во вторник опубликовал «Левада-центр».

При этом голосовать за оппозиционера отказываются 83% тех, кто знает о нем. «Определенно» за него не будут голосовать 63% респондентов этой группы, а ответ «скорее всего не будут» дали 20% респондентов.

Отметим, в октябре 2013 года о Навальном не знали 46% россиян. В 2012 году голосовать за него отказались 63% опрошенных. Из них «определенный» отказ дали 38%, а вероятный – 25%.

Напомним, Навальный заявил о намерении баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года. При этом суд в Кирове оставил в силе решение о виновности Навального по делу «Кировлеса».