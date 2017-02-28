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28.02.17 / 12:42 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Смольном обсудят проблемы «Нового Лиговского»

Без местных жителей

Новый ЛиговскийВ администрации Петербурга пройдет заседание по проблемам квартала «Новый Лиговский» в Центральном районе. Об этом АБН во вторник рассказали жители квартала.

Заседание назначено на 2 марта. По информации АБН, местных жителей туда не пригласили.

«Но вчера мы были на совещании в комитете по строительству. В общем, ничего нового не услышали. Мы говорим свое, что дом строится на территории общего пользования, которая была незаконно передана. Власти отвечают, что все по закону», — рассказала местная жительница Нина Темнова. Она добавила, что на совещании чиновники приняли решение поставить поврежденные из-за проведения строительных работ дома на контроль.

Напомним, в квартале, ограниченном Лиговским проспектом, Тамбовской, Прилукской и Расстанной улицами ведет строительные работы компания «СПб Реновация». Эта территория входит в городскую программу реновации. Однако, по мнению местных жителей, речь идет об уплотнительной застройке исторического района.

В октябре 2016 года городской суд Петербурга признал недействующим постановление Смольного утверждении проекта планировки и межевания территории квартала. Правительство города пытается опротестовать решение. Следующее заседание по делу назначено на 13 марта. В феврале 2017 года жители квартала сообщили, что некоторые из соседствующих со стройкой домов начали разрушаться.

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