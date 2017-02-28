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28.02.17 / 16:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Объем соглашений на Инвестфоруме в Сочи составил 200 млрд рублей

Число участников увеличилось на 8% год к году

деньги гранты валютаОбъем соглашений, заключенных на Инвестиционном форуме в Сочи, оценивается почти в 200 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Число участников, по предварительным данным, увеличилось на 8% год к году. Козак отметил, что форум впервые прошел в зимний период, и «это решение было оправданным».

Отметим, Российский инвестиционный форум проходит при поддержке премьер-министра Дмитрия Медведева. В этом году он состоялся в 16 раз. Сроки его проведения в 2017 году – 27-28 февраля.

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