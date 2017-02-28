АСВ обнаружило в Евроситибанке недостачу на 9,15 млрд рублей Из которых 6,25 млрд – кредиты

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило недостачу в Евроситибанке на 9,15 млрд рублей. Об этом агентство сообщило в понедельник.

Проводимая инвентаризация имущества позволила обнаружить крупную недостачу на сумму 9,15 млрд рублей. В том числе: 6,25 млрд рублей кредитов физических и юридических лиц, 1,38 млрд рублей прочих активов, основных средств и ценных бумаг на 709,9 и 688,6 млн рублей соответственно.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Евроситибанка в июле минувшего года. В сентябре суд признал банк банкротом.