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28.02.17 / 02:59 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

АСВ обнаружило в Евроситибанке недостачу на 9,15 млрд рублей

Из которых 6,25 млрд – кредиты

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Агентство  по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило недостачу в Евроситибанке на 9,15 млрд рублей. Об этом агентство сообщило в понедельник.

Проводимая инвентаризация имущества позволила обнаружить крупную недостачу на сумму 9,15 млрд рублей. В том числе: 6,25 млрд рублей кредитов физических и юридических лиц, 1,38 млрд рублей прочих активов, основных средств и ценных бумаг на 709,9 и 688,6 млн рублей соответственно.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Евроситибанка в июле минувшего года. В сентябре суд признал банк банкротом.

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