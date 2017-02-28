Правительство собирается обнулить НДС для реэкспорта Той продукции, которую иностранные компании производят в России в рамках режима переработки

Правительство России намерено обнулить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий, занимающихся реэкспортом. Об этом во вторник заявил замминистра экономического развития Станислав Воскресенский.

Эта мера коснется иностранных предприятий, которые производят продукцию на территории России в режиме переработки. Таким образом, правительство предполагает разрешить ввозить на территорию страны без уплаты таможенных пошлин товары, которые впоследствии будут перерабатывать для экспорта в другие страны. В качестве примеров Воскресенский назвал компании Mars и Volkswagen.

Поправки также должны одобрить Минфин, ФНС и ФТС. В настоящий момент МЭР готовит законопроект.

Ранее Кабмин одобрил перечень документов, которые нужны для обнуления НДС на товары в посылках. Эта мера позволит выровнять в правах иностранные и отечественные интернет-магазины.