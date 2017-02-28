Строительство «Обхода Вологды» обойдется в 15 млрд рублей Оно начнется в этом году

Стоимость строительства автомобильной дороги «Обход города Вологда» составит 15 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Инвестфоруме в Сочи.

Средства на строительство выделят из федерального бюджета, так как магистраль станет продолжением федеральной трассы М-8 Москва-Архангельск. Строительство начнется в 2017 году, на первый этап направят 100 млн рублей.

Основные работы пройдут в 2018 году. Всего строительство объездной дороги займет три года.

Отметим, трасса М-8 «Холмогоры» проходит из Москвы в Архангельск через Ярославль и Вологду. Протяженность дороги составляет около 1,3 тыс. км.