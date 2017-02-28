Министр образования выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории С 2020 года

Министр образования и науки России Ольга Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории для выпускников. Об этом она сказала во вторник.

В интервью ТАСС Васильева заметила, что этот предмет может войти в список обязательных. «Скорее всего, 2020 год», — добавила она, говоря о сроках.

В ноябре 2016 года в Минобрнауки уже обсуждали новые обязательные экзамены. Тогда Васильева поддержала инициативу сделать таким выпускной экзамен по географии. Пока что школьникам обязательно нужно сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике. Также они пишут сочинение, которое является допуском к остальным экзаменам.