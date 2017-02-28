В ИК-7 в Комсомольске-на-Амуре прошли обыски — СМИ Причины обысков не уточняются

В исправительной колонии №7 в Комсомольске-на-Амуре прошли обыски. Об этом сообщает во вторник komcity.ru.

По данным издания, на территории колонии работают сотрудники Следственного комитета и УФСИН. Следственные мероприятия проводят в помещения административного корпуса колонии. Причины обысков не уточняются.

Напомним, накануне обыски прошли в квартире министра финансов Якутии Валерия Жондорова. Причиной следственных мероприятий стало предыдущее место работы министра. Ранее он занимал должность генерального директора компании «РФА-Инвест».