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28.02.17 / 11:46 Новости / Россия и мир

В ИК-7 в Комсомольске-на-Амуре прошли обыски — СМИ

Причины обысков не уточняются

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В исправительной колонии №7 в Комсомольске-на-Амуре прошли обыски. Об этом сообщает во вторник komcity.ru.

По данным издания, на территории колонии работают сотрудники Следственного комитета и УФСИН. Следственные мероприятия проводят в помещения административного корпуса колонии. Причины обысков не уточняются.

Напомним, накануне обыски прошли в квартире министра финансов Якутии Валерия Жондорова. Причиной следственных мероприятий стало предыдущее место работы министра. Ранее он занимал должность генерального директора компании «РФА-Инвест».

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