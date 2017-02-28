Силовики проводят обыск у координатора проекта Gulagu.net Они начались в 18:00

Силовики проводят обыск у координатора проекта Gulagu.net Елены Абдуллаевой. Об этом во вторник сообщил основатель портала Владимир Осечкин в Facebook.

Обыск начался в районе 18:00 по московскому времени. Другие детали обыска пока не известны.

Отметим, по словам Осечкина, он получил повестку от следователей с требованием прийти на допрос. Также он считает, что обыски у Елены Абдуллаевой и у правозащитницы Зои Световой могут проводиться в рамках одного дела. Обе женщины ранее были членами Общественной наблюдательной комиссии.

Добавим, обыски у Световой прошли во вторник утром. В СКР отметили, что мероприятия не связаны с ее профессиональной деятельностью.