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28.02.17 / 19:41 Новости / Общество / Россия и мир

Силовики проводят обыск у координатора проекта Gulagu.net

Они начались в 18:00

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Силовики проводят обыск у координатора проекта Gulagu.net Елены Абдуллаевой. Об этом во вторник сообщил основатель портала Владимир Осечкин в Facebook.

Обыск начался в районе 18:00 по московскому времени. Другие детали обыска пока не известны.

Отметим, по словам Осечкина, он получил повестку от следователей с требованием прийти на допрос. Также он считает, что обыски у Елены Абдуллаевой и у правозащитницы Зои Световой могут проводиться в рамках одного дела. Обе женщины ранее были членами Общественной наблюдательной комиссии.

Добавим, обыски у Световой прошли во вторник утром. В СКР отметили, что мероприятия не связаны с ее профессиональной деятельностью.

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