«Одноклассники» увеличили доходы от рекламы на 25% в 2016 году Больше всего выросли доходы от мобильной рекламы и видеоформатов

«Одноклассники» увеличили доходы от рекламы в прошлом году. Об этом в пресс-службе социальной сети сообщили во вторник.

Больше всего выросли доходы от мобильной рекламы и видеоформатов. При этом социальная сеть не увеличила количество рекламы. Мобильная реклама выросла на 29%. Доходы от видеорекламы за год увеличились на 108%. Эффективность рекламы, размещенной через myTar­get, единой для ресурсов Mail.Ru Group рекламной платформы, показала рост на 86%.

Отметим, рост доходов связан с увеличением мобильной аудитории соцсети и повышением эффективности рекламных форматов. Структура дохода «Одноклассников» состоит из трех частей: IVAS (платные сервисы — подарки, невидимка, стикеры и другое), реклама и игры (по системе rev­enue share).

Добавим, мобильная аудитория социальной сети выросла на 30% за 2015 год. Месячная посещаемость с мобильных устройств составила 64% от общей.