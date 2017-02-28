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28.02.17 / 09:21 Новости / Общество / Политика / Россия и мир

В ООН прокомментировали признание в РФ паспортов ЛНР и ДНР

Паспорта людям нужны, но зачем же рисковать минскими соглашениями

ООН паспорта ЛНР и ДНРВ Организации Объединенных наций прокомментировали признание в России паспортов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Во вторник комментарий дал комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Гранди подчеркнул важность наличия у людей документов, удостоверяющих личность. Однако нельзя ставить под угрозу минские соглашения, считает комиссар. При этом он добавил в интервью «Коммерсанту»: «Я не считаю, что это такой шаг (признание Россией паспортов ЛНР и ДНР – АБН), пожалуйста, не поймите меня неправильно».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России действуют паспорта провозглашенных республик ЛНР и ДНР. В Кремле заявили, что при издании этого указа руководствовались только гуманитарными соображениями. То же самое сказал и глава МИД Сергей Лавров. Накануне в ЛНР сообщили, что с 1 марта переходят на расчеты в российских рублях.

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