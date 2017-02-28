ВОЗ назвала самые опасные бактерии Три категории бактериальных угроз

ВОЗ опубликовала список, в котором назвала 12 самых опасных бактериальных угроз. Список опубликован накануне.

Все бактерии разделены на три категории. Список составлялся на основе исследований, которые показывали устойчивость к лечению, уровню смертности, степени распространения и последствий для здоровья человека.

Все бактерии из списка устойчивы к антибиотикам. ВОЗ надеется, что появление подобной информации позволит обратить внимание фармацевтической индустрии на здоровье населения. Список был составлен при помощи экспертов ВОЗ и Тюбингенского университета Германии. В раздел с критически опасными бактериями вошли Acinetobacter bau­man­nii, устойчивая к карбапенемам; Pseudomonas aerug­i­nosa, устойчивая к карбапенемам; Enterobacteriaceae, устойчивая к карбапенемам, продуценты БЛРС.