К лету на остановках Петербурга установят новые стеклянные павильоны В 15 районах города

Новые стеклянные павильоны на остановочных пунктах Петербурга установят в апреле-мае. Об этом во вторник АБН сообщили в комитете по благоустройству.

Недостающие павильоны появятся в 15 районах Петербурга. Без новых остановок останутся Адмиралтейский, Кронштадтский и Центральный районы.

Существующие павильоны с металлическими стенками со временем также станут стеклянными. Их будут менять в результате износа, ДТП и в других случаях износа.

Отметим, в настоящее время в Петербурге около 2,9 тыс. остановочных павильонов, из которых 617 сделаны из стекла. Металлические павильоны стоят дешевле, однако стеклянные более безопасны и долговечны. Из-за этого с 2017 года в Петербурге решили отказаться от остановок со стенками из металла.